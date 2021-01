Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat joi ca a emis ordinul de ministru prin care se va demara evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania, proces care va dura maximum 18 luni si va cuprinde aproximativ 5 milioane de dosare de pensii.



"As dori sa anuntam ca astazi am emis ordinul de ministru prin care vom incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania asa cum prevede articolul 157, alineatul 2 din Legea 127, publicata in Monitorul Oficial in 9 iulie 2019. Aceasta procedura trebuia demarata din octombrie 2019, cand…