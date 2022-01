VIDEO Tsunami în Pacificul de Sud după erupția violentă a unui vulcan subacvatic Un vulcan subacvatic din largul insulei Tonga a erupt sâmbata, declanșând o alerta de tsunami pentru mai multe națiuni insulare din Pacificul de Sud, iar imaginile de pe rețelele de socializare arata cum valurile se prabușesc peste case, transmite Reuters.



Valuri tsunami au fost observate în capitala Tonga și în capitala Samoa Americana, a declarat un monitor de tsunami cu sediul în SUA.



Satellite image of the Volcano Eruption in Tonga \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF4. pic.twitter.com/9fuMZXgdme — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022



Erupția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

