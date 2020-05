Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul britanic Anthony Joshua, campionul mondial al ''greilor'', va lupta fara spectatori doar ca ultima solutie, a anuntat promotorul acestuia, Eddie Hearn.Conducerea Consiliului Britanic al Boxului (BBBofC) si-a exprimat speranta ca meciurile la profesionisti vor putea fi reluate in…

- Data de 11 mai va fi o etapa importanta, dar nu va fi trecerea de la starea actuala la o viata normala. Va fi o perioada care va trebui organizata, a vorbit Emmanuel Macron francezilor de la Palatul Elysee, potrivit news.ro."Este prea devreme pentru a va spune ca s-a sfarsit criza. Vom intra…

- Potrivit unui sondaj de opinie, realizat de site-ul guvernamental „www.stopcoronavirus.rf” pe aplicatiile Telegram si Viber, majoritatea cetatenilor rusi de la Moscova au optat sa sarbatoreasca 1 Mai acasa sau la vila lor din afara orasului, respectand, in mare parte, restrictiile impuse de autoritatile…

- Jucatorul echipei Gaz metan Media,, Ionuț Larie, spune ca cel mai amuzant coechipier pe care l-a avut este Constantin Budescu, anunța MEDIAFAX.Ionut Larie, jucatorul celor de la Gaz Metan Medias, sustine ca cel mai amuzant fotbalist pe care a avut ocazia sa il cunoasca mai indeaproape este…

- In Elvetia, copiii de pana in 10 ani isi pot imbratisa din nou bunicii. Guvernul a decis ca ei nu sunt un pericol pentru varstnici, anunța MEDIAFAX.Iti poti strange din nou in brate bunicii, daca ai pana in 10 ani si traiesti in Elvetia. Guvernul a relaxat restrictiile, dupa ce oamenii…

- Arhiepiscopia Bucureștilor ofera suport elevilor din anii terminali, din Ilfov si Prahova, pentru a incheia cursurile online si, implicit, anul scolar.Actiunea a fost initiata urmare a faptului ca multi dintre elevi „nu au posibilitati sa comunice la distanta cu profesorii”, a declarat pentru…

- Un motociclist a suferit rani grave vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost proiectat de o mașina de teren intr-o mașina de Poliție. Accidentul s-a produs in localitatea Barcanești, județul Prahova.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Ploiești – Brașov,…

- PMP i-a trimis marți premierului Ludovic Orban o scrisoare in care solicita Guvernului masuri ferme pentru protecția medicilor, dupa inchiderea Spitalului Județean Suceava ca urmare a depistarii a peste 50 de medici cu COVID-19.PMP cere Guvernului, prin Ministerul Sanatații, sa ia urgent urmatoarele…