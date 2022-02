VIDEO 'Trenulețul', melodia semnată de Zdob și Zdub, e un fel de ultimă șansă pentru formația din Moldova, la Eurovision „Trenulețul” e un fel de „acum ori niciodata” pentru Zdob și Zdub la Eurovision, scrie emerging-europe.com, apreciind ca trupa nu va avea niciodata o șansa mai mare de a caștiga competiția muzicala europeana. Va fi a treia oara cand Zdob și Zdub – care combina folk cu funk, punk, rock și aproape orice alt gen muzical imaginabil pentru a crea un sunet distinct, imediat recunoscut – incearca sa aduca Eurovisionul la Chișinau, transmite IPN. Dupa locul cinci la Kiev, cand au dat lovitura cu o bunica extravaganta care bate toba, de data aceasta Zdubii au facut echipa cu Frații Advahov,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zdob și Zdub & Frații Advahov reprezinta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2022 Zdob și Zdub & Frații Advahov au lansat melodia „Trenulețul” la sfarșitul anului 2021 și au invitat publicul sa urce in vagon pentru a avea cea mai vesela și memorabila calatorie cu Trenulețul. Melodia a fost…

- Zdob si Zdub si Fratii Advahov sunt cei care ne vor reprezenta tara la Eurovision 2022. Au invins cu piesa "Trenuletul". Melodia castigatoare a fost lansata in luna decembrie a anului trecut.Omul de televiziune Dan Negru a apreciat faptul ca, "in plin scandal Rusia Ucraina, Moldova trimite in Europa…

- Zdob și Zdub și Frații Advahov sunt marii caștigatorii ai preselecției naționale pentru Eurovision 2022. Au invins cu piesa „Trenulețul”. Melodia caștigatoare a fost lansata in luna decembrie a anului trecut. „Speram sa aiba același impact, același succes. Sunt sigura ca vor avea o prestație de neuitat…

- Celebrul tandem folcloric al fraților Advahov și Zdubii ne vor reprezenta țara in acest an țara la indragitul concurs Eurovision song Contest 2022. Melodia care va fi interpretata de artiști pe scena de la Torino este ”Trenulețul”. Single-ul „Trenulețul” este primul extras de pe acest album care va…

- Ieri, 5 ianuarie 2022, I.S. ”Calea Ferata din Moldova„ a fost colindata de 100 de copii din Anenii-Noi. Din partea sa, echipa CFM a venit cu un program cultural-distractiv pentru micii oaspeți, care a inclus o excursie la Gara Feroviara din Chisinau unde ei au aflat despre istoria garii, au avut posibilitatea…

- Atenție! Din “gara muzicala” a trupei Zdob și Zdub și a Fraților Advahov pleaca un nou single și videoclip – Trenulețul! Artiștii va invita sa urcați in vagon pentru a avea cea mai vesela și memorabila calatorie cu Trenulețul. Celebrul tandem folcloric al fraților Advahov și Zdubii lanseaza o colaborare…

- Atenție! Din “gara muzicala” a trupei Zdob și Zdub și a Fraților Advahov pleaca un nou single și videoclip – Trenulețul! Artiștii va invita sa urcați in vagon pentru a avea cea mai vesela și memorabila calatorie cu Trenulețul. Celebrul tandem folcloric al fraților Advahov și Zdubii lanseaza o colaborare…

- O piesa demna de Eurovision. Așa au comentat internauții videoclipul lansat vineri, 10 decembrie, de Frații Advahov și formația Zdob și Zdub.La numai cateva ore de la lansare, clipul a adunat aproape noua mii de viyualizari.