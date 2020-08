VIDEO Toalete transparente - ultima atracţie la Tokyo Arhitectul-star Shigeru Ban revolutioneaza imaginea toaletelor publice, de care oamenii se tem pentru ca sunt murdare și miros urât, facându-le literalmente transparente, scrie DPA.

Aceste structuri noi sunt deja în uz la Shibuya, un cartier la moda în Tokyo.

Atunci când nu sunt folosite, peretii de sticla, în culori pastelate, sunt transparenti, iar vasele de toaleta si chiuvetele albe si curate pot fi vazute de toata lumea. Imediat ce usa este încuiata, sticla devine opaca, prin intermediul pretilor inteligenti, alimentati cu electricitate. ICYMI:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

