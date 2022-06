VIDEO: Tineri prinși în flagrant cu droguri In cadrul acțiunii desfașurate vineri, pe raza municipiului Bistrița, polițiștii Biroului de Ordine Publica au observat un autoturism parcat, iar ocupanții acestuia avand un comportament neobișnuit. In autoturism au fost identificați trei tineri din Șieu Odorhei și Bistrița, cu varste cuprinse intre 21- 22 de ani. In urma controlului, asupra a doi dintre aceștia, polițiștii au descoperit 15 plicuri care conțineau substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv. Plicurile cu substanțe au fost ridicate, urmand a fi inaintate structurii competente in vederea efectuarii de cercetari. Articolul VIDEO:… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

