Autoritatile din Kosovo au interzis intrarea pe teritoriul tarii a automobilelor cu placute de inamtriculare sarbesti, decizia marcand o noua amplificare a tensiunilor dintre cele doua state vecine, relateaza BBC, potrivit Rador. After the alleged kidnapping of three Kosovo police, Kosovo announced it would ban the entry of all cars with Serbian plates into the […] The post VIDEO. Tensiuni la granița cu Romania: Kosovo interzice intrarea in țara a mașinilor cu numere sarbesti, iar 3 polițiști kosovari au fosr rapiti de forțele sarbe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…