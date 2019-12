VIDEO: Teaser pentru Mercedes-AMG GT 73: sedanul de performanță va fi prezentat în 2020 Tesla a inceput in 7 ianuarie construcția unei uzine auto la Shanghai, care a fost finalizata in toamna acestui an și care a devenit in același timp și prima fabrica de mașini din China deținuta integral de un constructor strain. Ulterior, in luna octombrie, constructorul american a inceput producția lui Model 3 la noua uzina, iar acum oficialii marcii au anunțat ca primele 15 unitați vor fi livrate clienților in 30 decembrie.... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol: automarket.ro

