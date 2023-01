Stiri pe aceeasi tema

- In ședința festiva a Consiliului Local Targu Neamț din 22 decembrie, aleșii locali au primit vizita grupurilor de colindatori și uratori de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și de la Liceul „Vasile Conta”. https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-23-at-09.12.14-1.mp4…

- Casa de Cultura din Alexandria, un edificiu care ar trebui sa fie emblema culturala a oricarei localitați care se respecta, arata ca bombardata de foarte mult timp. Cladirea a fost imprejmuita de mai bine de doi ani pentru a arata publicului credul ca se vrea repararea acesteia, dar, in tot acest timp,…

- Preotul Gheorghe Vrajitoru, parohul bisericii „Sfantul Spiridon”, unde se afla și cimitirul orașului Targu Neamț, va primi titlul de cetațean de onoare. La inițiativa primarului Daniel Harpa, astazi, 9 decembrie, in ședința Consiliului Local, proiectul care prevede acordarea acestui titlu a fost aprobat…

- Un cetațean a trimis la redacție o filmare care demostreaza ca discuțiile despre o criza apei in zona Targu-Neamț sunt simple povești. In timp ce la multe blocuri din oraș dar și in cateva comune limitrofe apa este sistata periodic de luni bune, Apa Serv devenind specialista in a-și cere scuze de…

- Geanina Fedeleș si-a depus ieri, 14 noiembrie demisia din funcția de administrator public al orașului. Aceasta a ajuns pe funcție in 2016, dupa ce a ocupat o perioada postul de consilier personal al primarului Daniel Harpa. Contactata telefonic, Geanina Fedeleș nu a dorit sa comenteze nimic despre motivele…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul care este implementat prin Compania Nationala de Investitii la Valu lui Traian.Este vorba de "CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV, BRANSARE RACORDARE UTILITATI,…

- Joi, 3 noiembrie, la Targu Neamț intr-un cadru festiv a fost marcata Ziua Vanatorilor de Munte. Incepand cu ora 12, la monumentul vanatorilor de munte manifestarea a debutat cu tradiționalul ceremonial religios urmat de cel militar, unde protagoniști au fost militari ai Brigazii 61 Vanatori de Munte…