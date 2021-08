Stiri pe aceeasi tema

- 100 de tari anunta ca au primit promisiunea talibanilor ca vor permite strainilor si afganilor care dispun de un permis din partea diverselor state, sa plece din Afganistan si asta chiar si dupa retragerea trupelor americane, prevazuta sa aiba loc marti, 31 august. Printre aceste state se afla Germania,…

- Talibanii au condamnat sambata atacul cu drona efectuat de catre armata americana care a ucis „doua ținte importante” din randurile gruparii teroriste ISIS-K, care a efectuat un atac terorist joi pe aeroportul din Kabul soldat cu moartea a 13 soldați americani și peste 170 de civili afgani, potrivit…

- Un reporter si un cameraman de la ToloNews, postul afgan de stiri, au fost batuti de talibani in timp ce filmau un material despre cresterea ratei somajului in Kabul, relateaza BBC. Ziar Yaad si Baes Majidi filmau someri si muncitori din zona Shahr-e-New a capitalei cand au fost agresati fizic de talibani,…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Guvernul german a afirmat marți ca talibanii care au preluat puterea în Afganistan împiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, potrivit agenției AFP, citata de News.ro. „În jurul aeroportului din Kabul au fost amplasate amplasate posturi de securitate de…

- SUA au inceput, duminica, evacuarea diplomatilor din ambasada Statelor Unite la Kabul, relateaza Reuters. “Avem un grup mic de oameni care pleaca acum. Majoritatea stafului este pregatit de plecare. Ambasada continua sa functioneze”, a declarat un oficial american, informeaza News.ro.…

- Presedintele american Joe Biden o primește azi pe Angela Merkel la Casa Alba. Cei doi lideri vor discuta despre atacurile informatice care au lovit companii din Statele Unite si despre gazoductul Nord Stream 2 care va transporta gaz rusesc in Germania. Va fi prima sa vizita la Washington dupa ce Joe…

- Statele Unite nu au un prieten si un partener mai bun decat Germania, a apreciat miercuri seful diplomatiei americane, Antony Blinken, aflat intr-o vizita la Berlin, prima etapa a turneului sau european, transmit AFP si dpa. 'Cred ca este just sa spunem ca Statele Unite nu au un partener mai…