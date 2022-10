VIDEO: Sute de persoane protestează la Stockholm împotriva autorităților iraniene Mai muți oameni s-au adunat sambata (22 octombrie) la Stockholm, in Suedia, pentru a protesta impotriva guvernului iranian, dupa cum arata o inregistrare video difuzata pe rețelele de socializare, in timp ce protestele atat in interiorul cat și in afara Iranului au intrat in cea de-a șasea saptamana. Mulțimea a fost auzita scandand „sa moara Khamenei”, liderul suprem al Iranului. Unii dintre participanții la miting țineau steaguri ale Societații Femeilor Libere din Kurdistanul de Est, un grup de activiști care militeaza pentru drepturile femeilor din Kurdistanul iranian. Protestele au fost declanșate… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Elnaz Rekabi, care a starnit controverse concurand intr-un concurs internațional fara portul tradițional pentru cap, hijab, s-a intors in Iran, la Teheran, miercuri (19 octombrie) in uralele suporterilor, in ciuda faptului ca a negat ca a protestat. Alpinista iraniana Elnaz Rekabi a fost intampinata…

- Zeci de iranieni s-au adunat luni (17 octombrie) in apropierea consulatului Republicii Islamice la Istanbul pentru a marca aniversarea unei luni de la protestele declanșate de moartea lui Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, fiind in custodia poliției pentru moralitate, scandand sloganuri impotriva…

- O inregistrare video obținuta de Reuters arata un grup de femei care protesteaza imbracate in haine negre pe o strada din orașul kurd Saqez, in vestul Iranului, marți (4 octombrie), orașul natal al lui Mahsa Amini, tanara de 22 de ani care a murit in inchisoare dupa ce a fost arestata de poliție din…

- Iranienii care traiesc in Turcia au protestat joi (29 septembrie), impreuna cu activiști turci, in fața consulatului Iranului din Istanbul, fața de moartea lui Mahsa Amini. Mulțimea a scandat sloganuri și a afișat bannere, fiind solidara cu protestatarii antiguvernamentali din Iran. Demonstrația din…

- In inregistrarile video obținute de Reuters, se pot vedea oameni protestand in fața Universitații de Tehnologie Amirkabir din Teheran, in urma morții unei femei aflate in arest. Poliția iraniana a declarat luni (19 septembrie) ca decesul a fost un „incident nefericit”, a raportat o agenție de știri…

- Mii de oameni au ieșit vineri (9 septembrie) pe strazile din Stockholm, printre care și activista pentru clima Greta Thunberg, pentru a cere acțiuni in domeniul climei și pentru a protesta impotriva lipsei de atenție acordata problemelor climatice in perioada premergatoare alegerilor generale suedeze…

