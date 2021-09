VIDEO Sute de persoane evacuate în Spania din cauza unui incendiu forestier Pompieri luptau joi sa controleze un incendiu de padure în sudul Spaniei, unde câteva sute de persoane au fost evacuate preventiv, anunta autoritatile, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Aproximativ 250 de pompieri, sustinuti de 26 de avioane cu apa, au fost mobilizati împotriva acestui incendiu, care a izbucnit miecuri seara în Muntii Sierra Bermeja, în provincia Malaga (sud), a anuntat într-un comunicat Guvernul regional din Andaluzia.

Sursa articol: hotnews.ro

