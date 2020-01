Stiri pe aceeasi tema

- Brexitul asteptat indelung de unii politicieni britanici devine oficial astazi, dupa 47 de ani de prezenta in cadrul blocului comunitar. In timp ce britanicii pro-Brexit se pregatesc sa sarbatoreasca in Piata Parlamentului, liderii UE deplang momentul. Steagul Marii Britanii a fost coborat de pe cladirea…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova a fost notificat oficial de catre UE, la 27 ianuarie 2020, despre retragerea Marii Britanii si Irlandei de Nord din componența Uniunii Europene și a Comunitații Europene a Energiei Atomice incepand cu data de 1

- Brexitul urmeaza sa aiba loc la miezul noptii de vineri spre sambata, la 1.317 zile de la decizia britanicilor de a parasi Uniunea Europeana (UE) la 23 iunie 2016. Odata cu plecarea a 66 de milioane de locuitori, populatia UE va scadea la aproximativ 446 de milioane de oameni. Teritoriul Uniunii se…

- Liderii celor 29 de state membre ale NATO, printre care si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, au participat, aseara, la un dineu oferit de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, la Palatul Buckingham si de asemenea, la o receptie informala ce a avut loc la resedinta premierului Boris Johnson.…

- Prim-ministrul britanic în exercițiu, Boris Johnson, s-a confruntat marți cu contracandidatul sau laburist, Jeremy Corbyn, în cadrul primei dezbateri electorale premergatoare alegerilor generale ce vor avea loc pe 12 decembrie, abordând subiectul retragerii Marii Britanii din Uniunea…