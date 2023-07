Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de securitate al Poloniei a decis, in cadrul unei reuniuni de miercuri, sa mute unitați militare in estul țarii din cauza prezenței Grupului Wagner in Belarus, a declarat vineri secretarul acestuia, citat de agenția de știri de stat PAP, noteaza Reuters.Șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a fost…

- Unul dintre organizatorii migrației ilegale, cetațean al Ucrainei, care iși desfașurau activitatea infracționala prin intermediul rețelelor de socializare, a fost reținut. Oamenii legii au stabilit ca in mediu online este publicat un anunț despre posibilitatea traversarii frontierei de stat, din Ucraina…

- Ieri, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Beclean au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui șofer de 38 de ani, din Dej. Barbatul a fost depistat in flagrant delict de catre polițiștii rutier in timp ce conducea un autoturism pe un drum comunal din localitatea Cristeștii…

- Operațiune a polițiștilor de la crima organizata, alaturi de procurorii DIICOT, la Timișoara. Oamenii legii au interceptat un transport de aproximativ 6 kilograme de canabis trimise prin curier din Spania. Destinatarul era un barbat, care ulterior a fost reținut și fața de care magistrații au dispus…

- La data de 14 iunie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au identificat un tanar de 16 ani, din municipiul Blaj, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata la data de 14 iunie 2023.…

- Oamenii legii i-au cautat in trafic pe șoferii care conduc dupa ce au baut alcool și care nu respecta legile impuse de Codul Rutier. Astfel, un barbat a fost prins in stare de ebrietate in timp ce se afla la volanul unei mașini.

- Publicația Reporter IS a publicat o serie de imagini cu primarul din localitatea Barnova, in timp ce coordona lucrarile la ridicarea unei ferme, folosind un excavator de la Primarie și mai multe persoane obligate sa faca munca in folosul comunitații Jurnaliștii locale susțiin ca lucrarile se faceau…

- La data de 20 mai 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Blaj au fost sesizați, prin 112, de catre un barbat de 37 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, cu privire la faptul ca atat el, cat și mama sa, in varsta de 54 de ani, au fost amenințați de tatal sau. Din primele cercetari, s-a…