- Taylor Fritz l-a eliminat pe Alexander Zverev si s-a calificat in semifinale la Indian Wells Taylor Fritz s-a calificat in semifinale la Indian Wells, vineri, dupa ce l-a eliminat pe germanul Alexander Zverev, scor 6-4, 3-6 7-6 [3]. Americanul ocupa locul 39 in clasamentul ATP, in timp…

- Nikoloz Basilashvili a furnizat surpriza zilei la turneul de la Indian Wells. Jucatorul din Georgia a trecut în sferturi de grecul Stefanos Tsitsipas, al doilea favorit al competiției de categorie "ATP Masters 1000".Cap de serie numarul 29, Basilashvili s-a impus dupa un meci care…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov (28 ATP) isi continua parcursul de exceptie de la Indian Wells (California), turneu ATP Masters 1.000 dotat cu premii totale de 8.359.455 de dolari. Acesta l-a invins pe polonezul Hubert Hurkacz, numarul 12 mondial, cu 3-6, 6-4, 7-6 (7-2). Dimitrov (30 ani) a pierdut…

- Grigor Dimitrov continua parcursul excelent de la Indian Wells: bulgarul a revenit din nou în fața unui favorit și s-a calificat în semifinale, faza a competiției în care îl va întâlni pe britanicul Cameron Norrie.Dimitrov (cap de serie nr. 23) a pierdut primul…

- Stefanos Tsitsipas a produs multe controverse la US Open cu pauzele de toate felurile pe care și le lua in timpul meciurilor. Grecul a parasit insa surprinzator competiția dupa un adevarat thriller contra lui Carlos Alcaraz (55 ATP). In varsta de 18 ani, ibericul a reușit surpriza zilei de pe tabloul…

- ​Alexander Zverev a furnizat marea surpriza a zilei de la JO 2020, germanul reușind sa-l elimine în semifinale pe Novak Djokovic (1-6, 6-3, 6-1). Liderul mondial rateaza astfel ocazia unica a carierei de a bifa Golden Slamul (cucerirea într-un sezon a celor patru turnee majore și a aurului…