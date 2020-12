Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș - Dinamo se joaca azi, de la 20:30, intr-o partida din cadrul etapei a 12-a din Liga I. Ambele formații traverseaza momente complicate și se prezinta la jocul direct fara antrenor principal. ...

- Adrian Dulcea (42 de ani), noul antrenor al lui FC Argeș, a acordat un interviu Gazetei Sporturilor, la scurt timp dupa ce l-a inlocuit pe Ionuț Moșteanu pe banca alb-violeților. Fostul atacant a prefațat partida cu Dinamo de vineri și a vorbit despre planurile pe care le are la Pitești in urmatoarele…

- Radu Birlica, directorul departamentului de marketing al lui Dinamo, a atras atenția aseara la GSP Live, discursul sau fiind pe-alocuri incoerent, cu multe balbe. Dupa victoria „cainilor” cu Viitorul, scor 3-0, din „16”-imile Cupei Romaniei, Birlica a anunțat ca saptamana viitoare Pablo Cortacero va…

- Peluza Catalin Hildan a notat, vineri seara, in social media, ca trebuie ca fanii sa ia FC Dinamo „din mainile impostorilor”, precizand ca ii roaga pe fotbalisti sa nu depuna memorii la FIFA si ca solicita sprijinul autoritatilor pentru salvarea clubului, potrivit news.ro. “CAINILOR, TREBUIE…

- Dinamo a remizat cu Astra, 1-1, intr-o restanța din etapa a 9-a din Liga 1, iar situația se poate complica daca antrenorul Cosmin Contra va pleca. Dupa 6 meciuri fara victorie (5 infrangeri și un egal) și dupa ce Pablo Cortacero inca nu a platit datoriile catre jucatori, Cosmin Contra pare dispus sa…

- Pablo Cortacero, noul șef de la Dinamo, a purtat o ședința improvizata in parcarea stadionului din „Ștefan cel Mare” dupa eșecul cu UTA Arad, scor 0-1. Vizibil nemulțumit de rezultat, Cortacero a cerut mai multe soluții de la noua conducere a „cainilor”. ...

- Pe 9 septembrie 1989, Dinamo se impunea in Ghencea cu un scor șocant, 3-0, și intrerupea abrupt seria formidabila a Stelei de meciuri in prima divizie fara eșec. Incepand cu 17 august 1986, 1-0 la Pitești cu FC Argeș, "viteziștii" disputasera 104 partide și nu remizasera decat de 17 ori. In rest, 87…

- Pe 9 septembrie 1989, Dinamo se impunea in Ghencea cu un scor șocant, 3-0, și intrerupea abrupt seria formidabila a Stelei de meciuri in prima divizie fara eșec. Incepand cu 17 august 1986, 1-0 la Pitești cu FC Argeș, "viteziștii" disputasera 104 partide și nu remizasera decat de 17 ori. In rest, 87…