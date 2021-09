Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la turneul WTA de la Cincinnati! Tenismena Naomi Osaka, numarul doi mondial, a fost eliminata in optimile de finala. Nipona a fost invinsa de reprezentanta Elvetiei, Jil Teichmann, locul 76 in ierarhia mondiala. Osaka a pierdut meciul in trei seturi, scor 3-6 6-3 3-6.

- Gabriela Ruse (110 WTA) a ratat, duminica, calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie "WTA 1.000" de la Cincinnati.În turul al doilea al calificarilor, Ruse a fost învinsa de Leylah Fernandez (Canada - 70 WTA si favorita 13 în calificari), cu scorul de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost eliminata in turul secund al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii in valoare totala de 1.835.490 de dolari, fiind invinsa in trei seturi, 6-1, 5-7, 4-6, de americanca Danielle Collins, dupa aproape trei ore de joc. Halep,…

- Jucatoarea de tenis de origine romana Sorana Cirstea (locul 45 WTA) a fost eliminata de sportiva Emma Raducanu (locul 338 WTA) in turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon. Jucatoarea britanica de tenis s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5. O ora și 39 de minute a durat partida de pe Terenul…

- Turneul de la Wimbledon a ramas fara înca una dintre marile sale favorite, Garbine Muguruza fiind eliminata în turul al treilea de Ons Jabeur.Cap de serie numarul 11, Garbine a cedat în trei seturi, scor 7-5, 3-6, 2-6. Meciul de pe Central a durat doua ore și 26 de minute.

- ​Bianca Andreescu nu a avut parte de o participare consistenta la Wimbledon, sportiva care reprezinta Canada fiind eliminata categoric, scor 6-2, 6-1, de Alize Cornet (58 WTA). Ocupanta a locului 7 în ierarhia mondiala și favorita cinci la All England Club, Bianca a avut procentaje slabe…

- Jucatoarele de tenis Elina Svitolina (Ucraina, 6 WTA, favorita nr. 2) si Bianca Andreescu (Canada, 7 WTA, favorita nr. 3) au fost eliminate miercuri in optimile de finala ale turneului WTA de la Berlin, dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Svitolina s-a inclinat in doua seturi, 6-4,…

- Americanca Serena Williams (39 de ani, nr 8 WTA) a fost eliminata de la Roland Garros in optimi, scor 6-3, 7-5, de kazaha Elena Rybakina (21 de ani, nr 22 WTA). In ziua in care Roger Federer și-a anunțat retragerea din turneu, o alta legenda in activitate a parasit competiția de Mare Șlem de la Paris.…