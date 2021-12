Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa de Cambridge a cantat la pian pentru prima data in public, acompaniindu-l pe Tom Walker pentru o interpretare emotionanta in concertul „Together at Christmas” organizat la Westminster Abbey si transmis vineri seara de ITV. Pentru ducesa a fost un moment dificil pentru ca este cunoscut faptul…

- In concertul „Together at Christmas” organizat la Westminster Abbey si transmis vineri seara de ITV, Kate, ducesa de Cambridge, a cantat la pian pentru prima data in public, acompaniindu-l pe Tom Walker pentru o interpretare emotionanta, informeaza presa internaționala, citata de News.ro. Ducesa de…

- Multe persoane nu cred ca Regina Elisabeta ar putea sa aiba aceleași dorințe ca toata lumea de Craciun. Kate Middleton a vrut sa o impresioneze pe bunica soțului sau, așa ca a luat o decizie drastica. Suverana a fost uluita de gestul frumos pe care l-a facut Ducesa de Cambridge. Cum a impresionat-o…

- Ducii de Cambridge au oferit concertul lor de Craciun postului ITV, si nu corporatiei BBC, dupa o disputa cu aceasta din cauza unui documentar, scrie The Sun. Cuplul regal a fost nemultumit, aparent, de noul documentar BBC despre relatiei familiei regale cu presa, informeaza News.ro. Concertul…