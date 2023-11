Stiri pe aceeasi tema

- Regele Marocului Mohammed al VI-lea a vizitat marți (12 septembrie) un spital din Marrakech și a vorbit cu supraviețuitorii raniți ai celui mai mortal cutremur din țara, din ultimele șase decenii, potrivit Reuters. Regele, care a donat și sange la Spitalul Universitar King Mohammed VI, a mulțumit Spaniei,…

- In urma cutremurului care a avut loc in urma cu doar doua zile, in Maroc, Cristiano Ronaldo a pus la dispoziția supraviețuitorilor seismului devastator hotelul sau luxos de patru stele, din Marrakech. Știm despre hotelul portughezului ca deține 174 de camere și mai multe sali cu dotari de lux. Cum arata…

- Supravietuitorii celui mai ucigator cutremur din Maroc din ultimele sase decenii au incercat duminica sa gaseasca hrana, apa si adapost, in timp ce cautarile pentru cei disparuti continuau in satele indepartate, iar numarul mortilor, care deja depaseste 2.100, pare sa creasca in continuare, relateaza…

- Supraviețuitorii celui mai puternic cutremur din Maroc din ultimele șase decenii au luptat sa gaseasca hrana, apa și adapost duminica, in timp ce cautarile pentru cei disparuți continuau in satele izolate și bilanțul de peste 2.100 de morți parea sa creasca și mai mult, transmite Reuters. Echipajele…

- Supravietuitorii cutremurului puternic produs vineri seara in Maroc se straduiau duminica sa gaseasca apa si mancare, in timp ce echipele de salvare continuau sa caute supravietuitori in satele izolate din Muntii Atlas, unele puse la pamant cu totul, altele ramase izolate, relateaza Reuters.Autoritatile…

- Un targoviștean de 34 ani a fost prins drogat cu cocaina la volan vineri seara. Acesta a fost depistat pe strada Calea Campulung, din orașul Targoviște. Barbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar, in cauza, polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii…

- Turdenii au surprins imagini cu drumarii care turnau asfalt pe timp de ploaie pe strada Macilor. Se astupau niște gropi. Cel mai probabil nu va ține peticeala. Ne place sa credem sa este o lucrare provizorie și pur și simplu a mai ramas ceva material „care trebuia pus undeva”. „ Nu este o gluma. La…

- SC La Vecinul cel Bun SRL Camin de batrani Amurg Linistit din Bucuresti, strada Alunisului, nr 199, sectorul 4. PVCC, a fost sanctiunat cu suma de 5000 lei pentru incalcarea art. 51 alin 7 din OG 21 92 iar conform art. 56 1 lit.c corob cu art. 56 4 lit h din acelasi act normativ s a propus emiterea…