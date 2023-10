Stiri pe aceeasi tema

- Dupa infrangerea cu Sepsi, 5-2, antrenorul celor de la Botoșani, Dan Alexa, a avut intenția sa faca pasul inapoi și sa lase locul liber, dar a revenit asupra deciziei și iși pregatește echipa pentru urmatoarea partida, cu Universitatea Cluj. „Plecarea lui Dan Alexa ar fi un dezastru” Sursele GSP.ro…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a suferit a cincea infrangere consecutiva in SuperLiga Romaniei. Formația antrenata de Liviu Ciobotariu a fost invinsa luni seara de Universitatea Cluj, scor 1-0, iar antrenorul covasnenilor a vorbit despre situația dificila in care se afla echipa.

- FCSB a invins-o pe FC Botosani cu 1-0, sambata seara, in deplasare, și se menține pe primul loc in clasamentul Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost inscris in minutul 23 de Mihai Lixandru, cu capul, in urma unui corner. A fost, de altfel, prima reușita a mijlocașului defensiv in tricoul formației…

- FCSB a caștigat la limita partida disputata in deplasarea de la FC Botoșani, scor 1-0, in etapa a 12-a a SuperLigii. Vicecampioana a tremurat serios pe final, cand moldovenii au ratat mai multe ocazii.

- Formatia CSA Steaua a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Universitatea Cluj, intr-un meci din grupele Cupei Romaniei Betano.Au marcat Chipciu ’26 si Ilie ’34, ’53 pentru invingatori, respectiv Boiciuc ’65 pentru Steaua. Lovitura de start a fost data de Bernadette…

- Echipa de fotbal FC Botosani a surclasat formatia de liga a treia Somuz Falticeni, cu scorul de 6-1, luni, intr-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a clubului din Superliga.Virgile Pinson si Miroslav Ilicic au marcat cate o "dubla", in timp ce Gabriel David si Jaly Mouaddib au completat…