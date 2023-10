Stiri pe aceeasi tema

- SuperLiga Romaniei se reia dupa doua saptamani de pauza, iar Sepsi Sfantu Gheorghe spera sa puna punct seriei de 5 infrangeri la rand in campionat. Liviu Ciobotariu este conștient ca urmatorul joc poate fi decisiv pentru postul.

- Sepsi Sfantu Gheorghe a suferit a cincea infrangere consecutiva in SuperLiga Romaniei. Formația antrenata de Liviu Ciobotariu a fost invinsa luni seara de Universitatea Cluj, scor 1-0, iar antrenorul covasnenilor a vorbit despre situația dificila in care se afla echipa.

- ​Sepsi Sfantu Gheorghe a ajuns la 4 infrangeri consecutive in SuperLiga Romaniei. Formația antrenata de Liviu Ciobotariu a pierdut categoric disputa cu CFR Cluj, scor 3-0. La finalul partidei, antrenorul covasnenilor a tras concluziile.

- Formația CSU Suceava a pierdut meciul din deplasare cu Universitatea Cluj, disputat duminica seara, in etapa a doua a Ligii Naționale de handbal masculin. Partida a fost una foarte echilibrata și chiar daca au condus in majoritatea timpului pe tabela de marcaj, „alb-albaștrii" au fost ...

- Calificata in premiera in play-off-ul Cupei Romaniei, SCM Zalau a obținut o victorie istorica in aceasta dupa-amiaza. Formația de la poalele Meseșului a dispus cu scorul de 3-0 de formația din Liga 1, Politehnica Iași. In urma acestei victorii, zalauanii au acces in grupele Cupei Romaniei, faza in care…

- Aventura “lupilor” de la Flacara Moreni s-a incheiat prematur in Cupa Romaniei, ediția 2023-2024. Formația de pe malul Cricovului a fost eliminata in turul 2 al intrecerii, in urma duelului cu CSO Plopeni, de pe teren propriu. In disputa cu prahovenii, elevii lui Gabriel Paraschiv au cedat cu 0-1, inca…

- Politehnica Iași, nou-promovata in Superliga de fotbal, a furnizat, duminica seara, o mare surpriza, caștigand in deplasare cu 3-1 in fața campioanei en-titre, Farul Constanța. Echipa lui Gheorghe Hagi a suferit prima infrangere din actuala ediție de campionat, in primele runde constanțenii impunandu-se…

- Patronul covasnenilor, Laszlo Dioszegi, deține propria fabrica de panificație in orașul Sfantu Gheorghe. Omul de afaceri de 52 de ani și-a facut un renume in panificație. Tot mai mulți oameni spun ca painea lui Dioszegi de la Sfantul Gheorghe este cea mai buna din Romania. “La piața Obor se gasește…