Stiri pe aceeasi tema

- ​Elevii din Franta cu varste intre 11 si 18 vor fi nevoiti sa poarte masti de protectie dupa redeschiderea scolilor, care este prevazuat incepand cu 11 mai. Redeschiderea scolilor se va face progresiv, si doar pe baza de voluntariat, dupa cum au anuntat autoritatile, citate de Agerpres. Ministrul Educatiei…

- Masca faciala va fi obligatorie dupa 15 mai, cand va incepe relaxarea restricțiilor impuse de autoritați in Romania, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, purtand chiar o astfel de masca de protecție, potrivit Hotnews. ”Dragii mei, așa vom arata in spațiile publice dupa 15 mai. Am decis ca…

- "Masca de protecție, obligatorie in spațiile publice inchise, dupa 15 mai" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. VIDEO: Declarație de presa a președintelui Klaus Iohannis. TEXTUL integral. Klaus Iohannis: Buna ziua! Dragi români, așa vom arata dupa 15 mai în…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca, și duoa data de 15 mai, toți romanii vor fi obligați sa poarte maști de protecție in spațiile inchise și cand se folosește transportul in comun. ”Dragi romani, asa vom arata dupa 15 mai (n.r. – presedintele purta o masca de protectia) in spatiile publice inchise…

- ​Un barbat de culoare a fost dat jos de polițiști dintr-un autobuz din Philadelphia pentru ca nu purta masca. Imaginile au fost postate pe Twitter. Joi autoritatea de transport a orașului a solicitat purtarea maștii în mijloacele de transport, fara a preciza daca aceasta este obligatorie. do…

- Prefectul de Maramures, Silviu Ungur a semnat documentul prin care locuitorii judetului sau cei care tranziteaza judetul sunt obligati sa-si acopere nasul si gura cu masca in spatiile publice. Maramures devine al treilea judet din Romania unde acoperirea fetei in spatiile publice devine obligatorie.Autoritatile…

- Premierul ceh Andrej Babis l-a sfatuit duminica pe presedintele american Donald Trump sa poarte o masca pentru a contribui la limitarea raspandirii noului coronavirus, transmite AFP. ''Dl. Presedinte @realDonaldTrump, incercati sa atacati virusul in maniera ceha'', a scris pe Twitter…

