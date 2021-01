Presedintele Donald Trump, care mai are doar opt zile din mandatul la Casa Alba, a estimat marti ca nu exista nicio sansa sa fie demis si a facut apel la calm in prima sa deplasare in tara dupa asaltul asupra Capitoliului de catre sustinatorii sai, informeaza AFP. "Al 25-lea amendament nu prezinta niciun risc pentru mine", a declarat Trump la Alamo, statul Texas, referindu-se la apelul democratilor pentru ca vicepresedintele Mike Pence sa-l declare pe presedinte inapt sa isi indeplineasca functiile. "A sosit vremea calmarii pentru tara noastra, timpul pacii si al calmului", a adaugat presedintele…