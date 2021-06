Stiri pe aceeasi tema

- Președintele columbian Ivan Duque anunța ca toți cei care se aflau impreuna cu el in elicopterul care a fost atacat cu arme de foc la granița cu Venezuela sunt bine. Ministrul Apararii Diego Molano, ministrul de Interne Daniel Palacios și guvernatorul statului Norte de Santander, Silvano Serrano…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei a facut, primul, declarații dupa intalnirea cu Joe Biden, care a durat circa 3 ore, la Geneva. Estimarea inițiala pentru cele doua runde de dialog era cinci ore. Temele atinse in declarațiile facute de liderul rus la intalnirea cu jurnaliștii: Despre Tratatul Start…

- Joe Biden ar putea oferi, in mod paradoxal, un ajutor nesperat pentru formarea controversatei armate europene, idee combatuta pana acum cu vehemența, in ultimele decenii, de predecesorii sai de la Casa Alba, pe...

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca incetarea focului intre Israel si Hamas, intrata in vigoare vineri, la ora 02:00 (23:00 GMT), reprezinta "o adevarata oportunitate" pentru a avansa in directia pacii, transmite AFP. "Sunt convins ca palestinienii si israelienii merita in egala masura…

- Presedintele american Joe Biden a discutat miercuri telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp dupa anuntul trimiterii unui emisar in Israel si teritoriile palestiniene, Hady Amr, in contextul escaladarii violentelor in ultimele zile, informeaza AFP. "Am avut o…

- Joe Biden i-a propus marți omologului sau rus Vladimir Putin sa organizeze o reuniune la nivel înalt "într-o țara terța" în "urmatoarele luni" pentru a "construi o relație stabila și previzibila cu Rusia", a anunțat Casa Alba, potrivit AFP.Într-o…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski , a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. Citește și: Noi tensiuni in Donbas - Rusia amenința cu distrugerea…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. "Presedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al…