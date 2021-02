VIDEO SUA: Decesul pianistului Chick Corea, legendă a jazz-ului, la 79 de ani Pianistul american Chick Corea, legenda a jazz-ului, pe care a contribuit sa-l aduca spre o forma mai libera, jazz fusion, a murit marti de o forma rara de cancer la varsta de 79 de ani, potrivit unui comunicat publicat joi pe pagina sa de Facebook, noteaza AFP.



"Vreau sa le multumesc tuturor celor de-a lungul calatoriei mele care au facut ca focul muzical sa se pastreze aprins", a scris el intr-un mesaj redactat inainte de moartea sa, potrivit comunicatului pregatit de echipa sa.



"Am speranta ca cei care au o idee buna sa cante, sa scrie, sa interpreteze…

Sursa articol: agerpres.ro

