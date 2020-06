VIDEO SUA: Bărbat afro-american arestat pentru că dansa pe stradă O filmare înregistrata cu doua zile înainte de moartea lui George Floyd arata ofițeri de poliție din Alameda, California, arestând un barbat care facea exerciții fizice în strada, reateaza CBS.



Imaginile arata patru polițiști imobilizând un barbat neidentificat și luptându-se cu el pentru a-l pune la pamânt.



Vineri, Departamentul de poliție din Alameda a facut publice mai multe înregistrari ale camerelor video portabile ale polițiștilor implicați în incident și o înregistrare audio a dispeceratului în care e reclamat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

