- Articolul VIDEO Parcuri de agrement și educație, in curțile gradinițelor din Buzau. Proiectul, inspirat din Finlanda se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Curțile mai multor unitați de invațamant preuniversitar din municipiul Buzau vor trece prin transformari radicale. Mai intai, spațiile exterioare …

- In aceasta saptamana, polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații au desfasurat activitati preventive cu scopul prevenirii delincvenței juvenile și a victimizarii minorilor in municipiul Buzau.

- Inceputul școlii este motiv de bucurie pentru majoritatea elevilor. In special pentru cei care vor invața in clase noi, renovate și modernizate. In județul Arad, de exemplu, școala unei comune a fost reabilitata din temelii, iar o cladire de 100 de ani a fost astazi vedeta.

- Inceperea școlii poate provoca din nou inmulțirea cazurilor de COVID-19, dar și transmiterea altor boli cunoscute printre copiii de gradinița, școala generala sau chiar adolescenții de la liceu.

- CARANSEBES – Cei care dețin parcuri de distracții vor scoate mai mulți bani din buzunar ca sa prinda un loc la Serbarile Cetații de la Caransebeș, de peste doua saptamani! Decizia a fost luata in consiliul local, la propunerea primarului Felix Borcean. Acesta a fost sesizat de mai mulți parinți ca tarifele…

- In perioada 9-18 august, copiii din Ramnicu Sarat vor invața la „școala pe roți” a Akademiei Kinderland, prin jocuri interactive, cum sa se hraneasca sanatos și corect. Caravana Akademia Kinderland 2022 – școala mobila de nutriție a ajuns pentru prima oara la Ramnicu Sarat și ii invața pe cei mici…

- Articolul Singura școala de olarit din regiune lanseaza tabere gratuite pentru copiii din toata țara se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Școala de Olarit de la Colți, județul Buzau, a lansat o invitație catre toate ONG-urile și asociațiile care au ca beneficiari tineri și copii aflați in situații…

- Zilele acestea, politisti din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitatii si Biroului Rutier - Poliția municipiului Buzau, au desfașurat activitați cu caracter preventiv-educativ, la o unitate de pregatire educationala de tip afterschool, din municipiul Buzau, in scopul responsabilizarii…