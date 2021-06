VIDEO. Străzile din Militari Residence, acoperite complet de apă Ploile de vineri dupaamiaza au inundat cartierul bucureștean Militari Residence. Dupa nici o ora de ploaie, strazile erau pline de apa. https://www.money.ro/wp-content/uploads/2021/06/video123.mp4 Bucureștiul este sub un cod galben de averse și descarcari electrice. Avertizarea expira sambata seara. Administrația Naționala de Meteorologie: ”In zona Munteniei, Moldova, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Transilvaniei va ploua insemnat cantitativ, vor fi și perioade cu instabilitate atmosferica, averse ce vor avea caracter torențial și descarcari electrice dar și intensificari de scurta durata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru aproape toata tara, valabila sâmbata, între orele 11:00 21:00, si o alta pentru 18 judete, valabila duminica, între orele 2:00-10:00.…

- Meteorologii anunța ploi torențiale, in Capitala, pentru zilele de sambata și duminica. Vantul va avea intensificari, dar temperaturile maxime pot atinge 26 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in cursul dupa-amiezelor de sambata și duminica vor fi perioade cu innorari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare meteorologica cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru 28 de județe din țara și municipiul București, in intervalul 11 iunie, ora 12:00 – 11 iunie, ora 22:00. ANM precizeaza ca, pe parcursul zilei de…

- Meteorologii anunta ca, pana miercuri seara, in Oltenia, vestul si nordul Munteniei, Dobrogea, local in Transilvania, precum si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura vor fi ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, fiind emis un Cod galben. Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis, miercuri, 9 iunie, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila intre orele 12.00-22.00. De asemenea, meteorologii au emis și o prognoza speciala pentru București.Potrivit ANM, pe parcursul zilei de miercuri, 9…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis COD GALBEN pentru intervalul 8 iunie, ora 11:00 – 8 iunie, ora 21:00. In perioada menționata, in Carpații Meridionali și Orientali, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și estul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Eveniment Cod Galben de ploi, pentru Teleorman/ Instabilitatea atmosferica se menține pana la sfarșitul saptamanii iunie 8, 2021 09:55 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in intervalul 08…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi insemnte cantitativ, instabilitate atmosferica temporar accentuata care cuprinde și o parte din județul Maramureș. ANM subliniaza ca pana in aceasta seara, in Dobrogea, in estul și nord-estul Munteniei și in jumatatea de sud a Moldovei…