Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta miercuri ca autoritatile israeliene, impreuna cu autoritatile egiptene, au informat in cursul noptii ca, urmare a negocierilor internationale complexe purtate in ultimele zile, s-a decis deschiderea in cursul zilei de astazi a punctului de frontiera de la Rafah,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta miercuri ca autoritatile israeliene, impreuna cu autoritatile egiptene, au informat in cursul noptii ca, urmare a negocierilor internationale complexe purtate in ultimele zile, s-a decis deschiderea in cursul zilei de astazi a punctului de frontiera de la Rafah,…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat marți ca au fost identificati alti doi cetateni cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel, care sunt ostatici in Fasia Gaza. „In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situatiei de securitate…

- In jur de un milion de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in primele sapte zile ale conflictului din Gaza, a estimat duminica agentia ONU care sprijina refugiatii palestinieni, UNWRA, in conditiile in care Fasia Gaza are o populatie de circa 2,3 milioane de persoane. „Se estimeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a aunțat vineri, 13 octombrie, ca doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana au decedat pana acum, la aproape o saptamana dupa atacul declanșat de Hamas.Este vorba despre:persoana al carei deces a fost anunțat de Israel pe 9 octombrie, care deținea cetațenie israeliano-romana,…

- Aproape 600 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza…

- Alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o noua atenționare! Este pericol major de producere a incendiilor de vegetație in mai multe regiuni din Grecia. Autoritațile ii sfatuiesc pe cetațenii romani care vor sa calatoreasca in aceasta țara sa se informeze atent inainte de a porni la drum.