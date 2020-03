Stiri pe aceeasi tema

- 100 de muncitori pakistanezi care lucreaza la o firma de construcții din Galați au refuzat astazi sa mai mearga la lucru. Oamenii sunt nemulțumiți pentru ca in ultima luna au primit mai puțini bani decat este prevazut in contract.

- Aproximativ 5,2% din persoanele angajate in Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, au lucrat in mod obisnuit de acasa in anul 2018, pe primul loc fiind Olanda, unde 14% dintre salariati muncesc la...

- Cu prilejul hramului bisericii „Sfintii Trei Ierarhi” (biserica pescarilor saraci) din Mazepa 2 au fost impartite, dupa slujba religioasa, 500 de pachete de alimente, iar 10 copii cu rezultate stralucite la olimpiade au fost premiati. A fost organizata si o colecta pentru un adolescent grav bolnav.

- Stadionul municipal din parcul Crang are o noua tabela electronica. Dispozitivul tip Led Screen va permite inserarea de fotografii si clipuri video, informatii si chiar reluari. Construit in anul 1970, stadionul unde SCM Gloria Buzau isi desfasoara activitatea are o capacitate de 13.000 de locuri, iar…

- PROVOCARE… Municipiul Vaslui va avea una dintre cele mai moderne retele de transport public din zona Moldovei, cu troleibuze moderne articulate, cu capacitate de 90 de locuri, si autobuze hibride, cu capacitate de 60 de locuri, dintre cele mai moderne de pe piata. Ieri, primarul Vasile Paval a semnat…

- Deva va avea o pista de atletism ultramoderna. Municipalitatea de la Deva a scos la licitație proiectul privind modernizarea pistei de atletism. Valoarea contractului este de 5,6 milioane de lei. Pista de atletism existenta este realizata din zgura granulata si incadrata cu borduri din beton…

- In ultimul an s a lucrat intens pentru ca primele 25 de locuri de joaca pentru care s a inceput reabilitarea sa fie date in folosinta la standarde europene, moderne, respectand normele de siguranta pentru cei mici. In spatiile destinate copiilor au fost montate module si echipamente moderne si au fost…

- Angajații ISU Galați au evacuat, marți dupa-amiaza, 25 de persoane dintr-un loc din oraș, dupa ce pe scara imobilului se simțea miros puternic de gaz, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Galați, pompierii au fost solicitați sa intervina pe Drumul Viilor, la blocul T10, unde se simțea un miros persistent…