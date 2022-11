(video) Spatari: E posibil să nu ne ajungă bani pentru a indexa pensiile integral la 30% inflație „E posibil sa nu ne ajunga bani pentru a indexa pensiile integral la 30% inflație”. Declarația aparține ministrului Muncii, Marcel Spatari, care spune ca o astfel de majorare ar fi foarte scumpa. „Sistemul de pensii e unul care ar trebuie sa se intrețina singur, cei care platesc contribuții și muncesc transfera bani in bugetul asigurarii sociale de stat din care se platesc pensii. Noi indexam anual pentru a menține o putere de cumparare pentru pensionari, dar in momentul in care nu cresc incasarile atunci daca ar fi sa creștem la 30% atunci ar trebui sa gasim acești bani din alta parte și creștem… Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

