Arheologii de pe insula spaniola Gran Canaria sunt nedumeriți: cine erau cei șase tineri ale caror schelete au fost gasite cu fața in jos, cu mainile legate și acoperite cu pietre intr-o peștera de pe o stanca? Arheologii incearca sa rezolve misterul de pe stancile din insula spaniola Gran Canaria. Șase schelete au fost gasite cu fața in jos, in unele cazuri legate și acoperite cu pietre. Este clar ca barbații au avut parte de un sfarșit violent cu secole in urma, potrivit arheologului șef al sitului, Veronica Alberto. „Este o suprafața foarte neuniforma, iar peste unele cadavrele s-a aruncat…