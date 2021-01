Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata SOPHIE, DJ, producatoarea muzicala si colaboratoare a unor mari artisti a murit sambata dimineata in casa ei din Atena, la varsta de 34 de ani, relateaza EFE. Cunoscuta artista a murit in casa ei din Grecia, la Atena, dupa un accident subit, potrivit echipei sale care a publicat un comunicat,…

- Cunoscutul moderator american de televiziune Larry King, a murit in aceasta dimineata, la varsta de 87 de ani, informeaza Rolling Stone, citat de Stiri pe surse.Larry King s a stins din viata la cateva saptamani dupa ce a fost diagnosticat cu Covid 19.King a gazduit "Larry King Live" pe CNN de peste…

- Noul coronavirus sufera mutatii, dupa cum s-a putut constata in ultima vreme, ca de altfel toți virușii, in general. Prin replicare, uneori, creeaza o noua copie a ARN-ului sau, ajungandu-se la greșeli. In ciuda faptului ca exista un sistem eficient de a-și corecta replicarea, pot exista mereu mici…

- Presedintele în exercitiu al SUA, Donald Trump, ar fi luat în calcul o posibila decretare a legii martiale pentru a anula alegerile pe care le-a pierdut pe 3 noiembrie în fata lui Joe Biden, sustin The New York Times si CNN, informatie catalogata de Trump drept ''fake news'',…

- Transportul vaccinurilor impotriva noului coronavirus in toata lumea, la temperaturi de minus 70 de grade, este una dintre cele mai ample operațiuni logistice din istorie. Sunt folosite inclusiv containere frigorifice cu care era transportat in mod obișnuit tonul proaspat, relateaza CNN, citat de Digi24.…

- Twitter si Facebook au suspendat marti mai multe conturi de stiri cu orientare de dreapta recent create si care postau despre alegeri pentru incalcarea politicilor lor, relateaza Reuters preluat de agerpres. Twitter a precizat ca conturile au fost suspendate pentru incalcarea politicii sale impotriva…

