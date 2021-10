Stiri pe aceeasi tema

- Neil, care canta solo, a cazut de pe scena in timp ce interpreta piesa formatiei din 1989 "Don't Go Away Mad (Just Go Away)" in timpul festivalului 'Monsters on the Mountain' din Pigeon Forge.Intr-un videoclip postat pe YouTube, rockerul in varsta de 60 de ani poate fi vazut cu mainile deasupra capului,…

- Vince Neil, solistul trupei rock Motley Crue, a fost dus la spital vineri seara dupa ce a cazut de pe scena in timpul unui spectacol la un festival de muzica rock in statul american Tennessee, relateaza duminica dpa, potrivit Agerpres. Neil, care canta solo, a cazut de pe scena in timp ce…

- - Vince Neil, solistul trupei rock Motley Crue, a fost dus la spital vineri seara dupa ce a cazut de pe scena in timpul unui spectacol la un festival de muzica rock in statul american Tennessee, relateaza duminica dpa. Neil, care canta solo, a cazut de pe scena in timp ce interpreta piesa…

- Probleme mari pentru cele mai importate retele de socializare si mesagerie. Luni seara, inainte de ora 19, Facebook, WhatsApp si Instagram au devenit inaccesibile. Reprezentantii Facebook au fost nevoiti sa isi ceara scuze pe Twitter pentru neplacerile cauzate utilizatorilor declarand ca se lucreaza…

- O stanca dislocata de un urs din peretele muntelui s-a pravalit peste cablul telecabinei din Bușteni care face legatura intre intre statiune si platoul Bucegilor. Incidentul a avut loc duminica, la prima cursa a telecabinei, potrivit Adevarul.ro. La acea ora, in jur de 10 muncitori se aflau in telecabina…

- Un ofițer de poliție din New York și o alta persoana au salvat un barbat cazut pe șine cu cateva clipe inainte de sosirea in stație a unui metrou, relateaza Fox News . NYPD a postat pe pagina de Twitter imaginile surprinse de o camera de supraveghere, subliniind ca polițistul nu a ezitat nici un moment…

- Incidentul a avut loc pe Aleea Peana. Patru pompieri au intervenit noaptea trecuta pentru a rezolva situația: „Copac cazut pe doua autoturisme pe aleea Peana în Cluj-Napoca. A intervinit Detașamentul 2 Cluj-Napoca cu 1 autospeciala și 4 subofițeri”,…

- Serviciul federal rus de supraveghere a comunicațiilor, tehnologiei informației și mass-media, Roskomnadzor, a cerut ca YouTube sa blocheze canalele liderilor opoziției ruse Leonid Volkov, Vladimir Milov și Georgy Alburov. Asociații lui Alexei Navalnii au scris despre acest lucru pe paginile lor de…