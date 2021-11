"Aici am improvizat noi. Uite, uite cat de riscant este și cum alunecam. Noi ne-am pus panourile astea. (...) Dar pe umezeala asta cum sa mai coboram? Cum sa mai coboare maica-mea la 71 de ani. Cand a fost ploaie data trecuta a alunecat și a cazut, are genunchiul vanat", povestește o femeie.In speranța ca-i scapa pe localnici de inundații, muncitorii au construit adevarate ziduri in fața a zeci de curți din localitatea Terpezița din judetul Dolj. Oamenii sunt insa revoltați ca nu pot ieși din curte in siguranța."Cum sa ieșim? E vai de noi! Eu mai am ulița prin spate și ies incoace, la pod. Da'…