- Cunoscutul alergator de anduranta si ultramaratonist roman Tibi Useriu va acorda un interviu in exclusivitate, cu detalii cutremuratoare din incredibila sa viata, in editia de astazi, de la ora 17.00, a emisiunii “Acces Direct”.

- Mama de 47 de ani și fiica de doar 13 ani ar imparti același barbat! E acuzația scandaloasa a unui parinte care plange ori de cate ori se gandește la fetița lui. Posibil... insarcinata. Barbatul susține ca presupusul amant al sotiei, un baiat cu 20 de ani mai tanar decat ea, nu s-ar fi mulțumit doar…

- Povestea cutremuratoare de viața a lui Catalin Moroșanu. Luptatorul a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre lucruri mai puțin știute despre familia lui. Acesta a declarat ca iși mai dorește un copil. Catalin Moroșanu a vorbit despre copilarie și despre cele mai importante femei din viața…

- Nicio taxa de timbru nu va fi lansata in perioada urmatoare, dar in momentul in care vom iesi cu o formula aceasta trebuie sa fie realista, pe principiul "poluatorul plateste", a declarat, joi, ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu, in conferinta de lansare a Programului "Rabla".Citeste si:…

- Horoscopul zilei de 13 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul Remus…

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in…

- Vești bune pentru locuitorii municipiului Buzau. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat astazi ca, printre printre proiectele de infrastructura obținute in ultima perioada se numara și realizarea centurii de est a municipiului Buzau. Deși se afla abia in faza realizarii studiului de fezabilitate, anunțul…

- Vesti extraordinare pentru o anumita categorie de salariati de la 1 martie. Ministrul Muncii a anuntat ca medicii si asistentele se vor bcuura de remuneratii mai mari. Un medic primar va ajunge sa castige 15.000 de lei, asta desi in prezent castiga 4.000 de lei.