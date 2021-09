Simona Halep a spus DA! Ceremonia civila a fost oficiata de primarul Constanței, Vergil Chițac, pe malul marii. Simona a fost imbracata intr-o rochie superba și a radiat de fericire. La aceasta ora petrecerea a inceput intr-un cunoscut club din Mamaia, același unde Simona și soțul ei Toni Iuric s-au cunoscut. Sursa Foto: Pro Sport […] The post VIDEO Simona Halep a spus „Da”. Imagini de la cununia civila a Simonei Halep appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .