Un exercițiu pentru antrenarea structurilor de intervenție a fost desfașurat in data de 10 noiembrie a.c., la Centrul Comercial Focșani Mall, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saliny" al judetului Vrancea, cu participarea celorlalte institutii cu atribuții in domeniu, din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Vrancea, sub coordonarea președintelui Comitetului Județean pentru