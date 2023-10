Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a VII-a ediție In memoriam Adrian Paunescu – ,,Vinovat de iubire” a avut loc joi, 26 octombrie, la Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” din Focșani. Evenimentul, devenit deja tradiție, s-a desfașurat sub semnul cifrelor 80 – 50, ,,80 Adrian Paunescu, 50 Cenaclul Flacara” și i-a avut in prim-plan…

- Liceeni din Focșani și Balți, Republica Moldova, au participat la un simpozion organizat, in aceasta saptamana, pentru a aduce un omagiu pictorului Gheorghe Tattarescu, la 129 ani de la trecerea in eternitate. Cu aceasta ocazie, a fost organizata, in foaierul Teatrului Municipal „Maior Gh. Pastia”,…

- Povestea de iubire dintre Școala Gimnaziala nr. 7 din Focșani și opera lui Adrian Paunescu era mai veche, dar a capatat concretețe in 2020. Atunci, la a cincea ediție a spectacolului de muzica, poezie si dialog „In Memoriam Adrian Paunescu”, care a avut loc in Sala de spectacole a Ansamblului „Țara…

- Marilena Șerbanuț a trecut proba interviului la concursul pentru postul de manager al Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia”. Primaria Focșani a anunțat rezultatul interviului pentru susținerea proiectului de management unde Marilena Șerbanuț a obținut 9,58, adica o medie finala de 9,12. Conform procedurii,…

- In perioada 07 – 17 august, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” a organizat cea de-a doua ediție a Școlii de vara PASTIA destinata celor mici. Tinerele talente, cu varsta cuprinsa intre 7 și 14 ani, au avut prilejul de a-și aprofunda cunoștințele in domeniul muzicii intr-un mod interactiv, socializand…

- Primaria Municipiului Focșani, prin Teatrul Municipal ”Maior Gh. Pastia”, Ansamblul Folcloric ”Țara Vrancei” și Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia”, a pregatit pentru focșaneni o luna de evenimente cultural-artistice care se vor desfașura, in special, in amfiteatrul din Parcul ”N. Balcescu”, sub egida…