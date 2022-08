Stiri pe aceeasi tema

- FII CONȘTIENT, NU DEPENDENT! POLIȚIȘTII AU INTENSIFICAT ACȚIUNILE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CONSUMULUI ȘI TRAFICULUI DE DROGURI Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, impreuna cu reprezentanții altor instituții din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au intensificat activitațile…

- Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, cu sediul in municipiul Focșani, strada Cezar Bolliac, nr.12, judetul Vrancea organizeaza concurs pentru incadrare, prin recrutare din sursa externa, a urmatoarelor posturi: 1.REFERENT II-IA, tehnician-constructor, in cadrul Compartimentului Administrarea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al județului Vrancea scoate la concurs, prin incadrare directa, urmatoarele posturi vacante de execuție: – 1 post Ofițer Specialist II – Serviciul Comunicații și tehnologia Informației – http://www.isujvn.ro/ro-ro/49-prima-pagina/3209-anunt-concurs-ocupare-post-de-executie-vacant-prin-incadrare-directa-ofiter-specialist-ii-serviciul-comunicatii-si-tehnologia-informatiei…

- In perioada 11 iunie – 5 septembrie 2022, copiii din intreaga țara se afla in vacanța de vara, iar pentru Poliția Romana siguranța lor reprezinta o prioritate. Vacanța de vara este perioada in care copiii merg in excursii la mare și munte, in tabere pline de aventura și iși petrec multe ore in aer liber,…

- In urma cu doi ani, doi parinți din Vrancea ne cereau ajutorul pentru fiica lor care, la acea vreme, avea doar 13 ani și lupta cu o boala nemiloasa… leucemia. Fetița se numea Miruna Labunț, iar povestea ei o puteți reciti accesand linkul – https://bit.ly/3mlaxGG . Din pacate, anul acesta, pe 22 februarie,…

- Seria activitatilor dedicate zilei de 1 iunie de catre Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea a debutat marți, cand politistii vranceni au revenit acolo unde sunt așteptați de aproximativ 100 de copii. Polițiștii au fost intampinați ca de fiecare data, cu brațele deschise, de catre copiii de la C.S.E.I…

- CAM-PI-ON DE ZI-UA MEA! CAM-PI-ON DE ZI-UA MEA! CAM-PI-ON DE ZI-UA MEA! Așa au scandat astazi, intr-un glas, preșcolarii participanți la Concursul județean de educație fizica și sport „Campion de ziua mea!”, ediția a VI-a, organizat de Gradinița cu P.P. nr. 2 Focșani, in parteneriat cu ISJ Vrancea și…

- SAPTAMANA PREVENIRII CRIMINALITAȚII IN JUDEȚUL VRANCEA *Saptamana Prevenirii Criminalitații a debutat la Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea cu dezbateri pe linia prevenirii discriminarii.* “Suntem diferiți, dar egali in drepturi!” a fost mesajul polițiștilor vranceni. In perioada 22 – 27 mai…