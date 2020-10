Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost reținuți, fiind banuiți ca ar fi savarșit un furt din oficiul poștal de la Orhei. Aceștia ar fi furat bani in suma de 7.243 lei și bilete Loto in valoare de 2.100 lei.

- Un tanar din Beclean a ajuns dupa gratii pentru 30 de zile, dupa ce, in noaptea de marți spre miercuri, a furat un autoturism, l-a condus deși nu avea permis, iar apoi l-a abandonat. Aseara, polițiștii din Beclean au identificat, depistat și reținut pentru 24 de ore un tanar de 18 ani, din Beclean,…

- Un accident rutier a fost provocat de catre un barbat care nu detine permis de conducere. Articolul Și-a incercat norocul. Fara permis la volan a ajuns cu mașina intr-un șanț apare prima data in Someșeanul.ro .

- In urma activitatilor specifice desfasurate, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare, au identificat un barbat, din Chelinta, banuit de comiterea mai multor furturi. Investigatiile efectuate au relevat faptul ca barbatul ar fi sustras mai multe biciclete…

- De cand cu epoca molimei, am scris, aproape saptamanal, cateva randuri despre Teoria Conspiratiei. in august am cam uitat de acest obicei bun. Orice tampitozaur de pe centurile de socializare te acuza de Teoria Conspiratiei atunci cand nu are argumente. Norocul e ca am tratamentul pentru panaramezi.…

- Primarul orasului Portland Ted Wheeler a condamnat joi acte „intentionate, planuite” de violenta asupra oamenilor dupa ce un grup format intre 200 si 300 de protestatari au baricadat sediul politiei in care se aflau peste 20 de ofiteri de politie si angajati si au incercat sa-i dea foc.

