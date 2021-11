Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Soroca au efectuat câteva acțiuni în cadrul operațiunii „Cascada” și a fost descoperita activitatea ilegala a unor persoane, locuitori ai raionului Soroca, care ar fi desfașurat jocuri de noroc neautorizate. La 13 noiembrie, într-un local din…

- Depistati in flagrant delictPatru barbati cu varste cuprinse intre 25 si 41 de ani, au fost surprinsi de politisti in timp ce sustrageau elemente de constructii de la o cladire din zona Taberei Navodari.Cei patru s au ales cu dosar penal. Oficial de la IPJ Constanta La data de 2 noiembrie a.c., in jurul…

- Unul dintre barbați a fost reținut pentru ca a condus un autoturism in timp ce se afla sub influența alcoolului și fara a avea permis auto, un altul deoarece a incalcat ordinul de protecție, iar ultimul pentru ca a furat peste 5.000 de euro dintr-o societate.

- Motivele pentru care doi barbați din Alba s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost opriți in trafic de polițiști. Ce au facut Doi barbați din Alba, unul de 26 de ani din Teiuș și altul de 51 din Campeni s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost opriți de polițiști in trafic. Unul dintre nici nu…

- Doi barbati din Galati au fost retinuti de politisti dupa ce l-au agresat pe ingrijitorul unui complex turistic din municipiu, care le-ar fi atras atentia sa pastreze curatenia, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, doi barbati,…

- Mandate puse in executare de politisti. Arestati preventiv pentru 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de persoane, tentativa la infractiunea de trafic de persoane si proxenetism.La data de 1 septembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat…

- Doi barbați din Sebeș au fost reținuți de polițiști dupa ce l-au batut pe un tanar, chiar in locuința unuia dintre ei. Potirivit IPJ Alba, scandalul a avut loc pe fondul unor discuții contradictorii, iar in urma bataii primite, tanarul ar avea nevoie de 35 – 40 de zile de ingrijiri medicale. La data…

- Ciprian Dudulea, Horia Stupu și Serban Bulig, trei prieteni foarte buni din București, au pornit anul trecut din pura nevoie business-ul The Outfit, aplicație care ofera utilizatorilor din Romania posibilitatea de a cumpara haine online, alese doar de...