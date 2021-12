Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii probabil vor trebui sa fie vaccinați anual impotriva Covid pentru mulți ani care vor veni, a spus șeful Pfizer pentru BBC . Doctorul Albert Bourla a declarat ca se gandește ca va fi nevoie de vaccinarea anti-Covid anuala pentru a menține „un nivel foarte inalt de protecție”. Marea Britanie…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeana precizeaza ca, daca va fi nevoie, ar putea aproba in termen de 3 – 4 luni vaccinuri adaptate pentru a oferi protecție fața de varianta Omicron a coronavirusului, relateaza Reuters . Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) subliniaza…

- Oamenii din toata lumea au intrat din nou in alerta, dupa ce Omicron, o noua varianta de coronavirus, cu 32 de mutații a proteinei Spike, se raspandește cu rapiditate. Mai multe state au decis sistarea curselor aeriene din țarile aflate in sudul și estul Africii. De asemenea, avut loc o intalnire de…

- Oamenii care raspandesc informații greșite despre vaccinurile Covid-19 sunt „criminali” și au costat „milioane de vieți”, a declarat CEO-ul Pfizer, Albert Bourla. Vorbind cu think tank-ul Atlantic Council din Washington D.C., Bourla a spus ca exista un grup „foarte mic” de oameni care distribuie intenționat…

- ​Directorul general si presedintele Pfizer, Albert Bourla , anticipeaza ca lumea va reveni la viata normala in decurs de un an, el adaugand ca probabil va fi necesara vaccinarea anuala impotriva Covid-19. "Intr-un an cred ca vom putea reveni la viata normala", a spus Bourla intr-un interviu. Revenirea…