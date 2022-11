Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins de catre politistii IPJ Calarasi conducand masina sub influenta drogurilor. Conform presei locale, ar fi vorba despre seful Sectiei ATI de la Spitalul Judetean Calarasi. ”La data de 01 noiembrie a.c., in jurul orei 16.50, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un barbat de 37 de ani a fost prins de catre politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi conducand masina sub influenta drogurilor. Ar fi vorba despre seful Sectiei ATI din Spitalul Judetean Calarasi. "La data de 01 noiembrie a.c., in jurul orei 16.50, politistii din cadrul Inspectoratului…

- Un barbat de 37 de ani a fost prins de catre politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi conducand masina sub influenta drogurilor. Ar fi vorba despre seful Sectiei ATI din Spitalul JUdetean Calarasi, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oltenița, efectueaza 14 percheziții domiciliare, in județele Calarași, Ilfov, precum și in municipiul București, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari,…

- Un barbat care efectua transport public de persoane ilegal s-a aruncat in raul Olt, luni, atunci cand a fost oprit pentru verificari de catre politisti, el fiind scos nevatamat din apa cu ajutorul pompierilor, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.…

- Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In fapt, la data de 02 octombrie 2022, in jurul orei 09.25, polițiștii au oprit in trafic,…

- Nr. 54313 din 22 August 2022 ACTIUNE RUTIERA PE LINIA TRANSPORTULUI DE PERSOANE In aceasta dimineata, in intervalul orar 06.00 09.00 politistii din cadrul structurilor rutiere ale Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita au desfasurat o actiune pe linia transportului public de persoane. Actiunea…

- Nr. 54311 din 19 August 2022 ACTIUNE DE AMPLOARE LA TANDAREI Peste 180 de autoturisme controlate, 63 de sanctiuni contraventionale aplicate, 3 permise de conducere si 15 certificate de inmatriculare retinute. Este bilantul unei ample actiuni de prevenire a accidentelor rutiere si combatere a faptelor…