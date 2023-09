VIDEO - Seceta severă din ultimele luni a scos la iveală ceva cu totul fabulos Seceta severa din ultimele luni a dezvaluit urme de dinozaur de 113 milioane de ani in albia uscata a unui rau din Texas. Aceste impresionante urme pot fi observate in Parcul National Dinosaur Valley din Glen Rose, situat la aproximativ 128 de kilometri sud-vest de Dallas, o regiune cunoscuta pentru descoperirile sale paleontologice, scrie spotmedia.ro. In mod normal, urmele ar fi fost acoperite de apele raului Paluxy. Oamenii de știința au avut ocazia de a le vedea și in 2010 și iata-le din nou la lumina, in toata splendoarea lor. Cele mai multe dintre urme au fost lasate cel mai probabil de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

