- Real Madrid și Napoli sunt ca și calificate in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa rezultatele obținute in manșa tur. Ambele formații au avantajul terenului propriu și doar o minune le poate duce mai departe pe Liverpool și Eintracht Frankfurt. Partidele sunt transmise liveblog pe HotNews.ro.

- Ultima zi dedicata partidelor din returul optimilor de finala in Champions League se anunța una cu adevarat grandioasa prin numele echipelor care vor intra pe teren. Real Madrid primește vizita lui Liverpool la adapostul categoricului 5-2 din tur, iar cei de la Napoli nu concep alt rezultat decat victoria…

- Karim Benzema (35 de ani), refacut dupa accidentare, are 6 goluri marcate in cele 7 dueluri cu Liverpool, iar sezonul trecut s-a dezlanțuit in eliminatoriile Ligii Campionilor, cu 10 reușite pentru Real Madrid. Atacantul francez s-a recuperat la timp pentru a nu-i lipsi lui Real Madrid in Liga Campionilor.…

- Echipa italiana Napoli a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-0, pe Atalanta Bergamo, intr-un meci al etapei a 26-a din Serie A. Empoli, echipa lui Razvan Marin, a fost invinsa pe teren propriu de Udinese, scor 1-0, potrivit news.ro.Napoli, liderul solitar din Serie A, a trecut prin ceva emotii…

- Atacantul nigerian al echipei SSC Napoli, Victor Osimhen, a fost desemnat cel mai bun sportiv strain din Italia, informeaza Gazzetta dello Sport, citata de Agerpres . Actualul golgheter din Serie A, cu 19 goluri marcate in 21 de partide, a intrat in posesia premiului decernat de Asociatia presei straine…

- UEFA va rambursa banii fanilor lui Liverpool care au asistat la finala Ligii Campionilor de anul trecut de la Paris, a anunțat marți, 7 martie, forul de conducere al fotbalului european, dupa ce un raport independent a afirmat ca aceștia au fost responsabili de haosul din fața stadionului. Finala dintre…

- Carlo Ancelotti, antrenorul campioanei Europei, Real Madrid, a fost mandru de elevii sai pentru ca si-au pastrat „sangele rece“ in partida de pe „Anfield“. „Galacticii“ au caștigat cu 5-2 disputa cu Liverpool, din manșa tur a optimilor Ligii Campionilor, dupa ce au fost conduși cu 2-0 dupa primul sfert…

- Atacantul egiptean Mohamed Salah a marcat si a stabilit doua recorduri la meciul echipei Liverpool cu Real Madrid, care se disputa la ora transmiterii acestei stiri, in turul optimilor Ligii Campionilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…