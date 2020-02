VIDEO Se lucrează la un obiectiv important al noului pod de la Vadu Pașii Noul pod de la Vadu Pașii ar putea fi dat in folosința pana in vara acestui an daca graficul lucrarilor nu va fi afectat de calamitați naturale, ploi torențiale sau viituri aparute pe raul Buzau. Vremea buna din aceasta iarna a ținut cu constructorii, care in ultima luna au reușit sa finalizeze cea de-a doua parte importanta a infrastructurii podului, dupa pile, cele doua culee de la baza construcției. Contrucțiile de beton armat sunt pregatite sa faca legatura podului cu cele doua capete ale drumului care va lega comuna Vadu Pașii de municipiul Buzau. Termenul de finalizare a lucrarii a fost… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

