Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Se deschide circulația pe ambele sensuri, pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea Se deschide circulația pe ambele sensuri, pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea Pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda, grecii de la Aktor au…

- Astazi, grecii de la Aktor, toarna ultimul strat de asfalt in zona alunecarii de teren de la Oiejdea, de pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda. Astfel, dupa mai bine de opt ani de la inceperea lucrarilor de pe autostrada A10 Sebeș – Turda, acestea au ajuns la finalizare, prin turnarea ultimului…

- Vești bune pentru șoferi! De luna viitoare vor putea circula pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda fara restricții, odata cu finalizarea lucrarilor in zona alunecarii de teren de la Oijdea, scrie Ziarul Unirea. Aktor a terminat de așternut balastul stabilizat la km 19, lotul 2 al autostrazii A10…

- VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, in luna noiembrie se va circula pe ambele sensuri in zona alunecarii de teren de la Oiejdea VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, in luna noiembrie se va circula pe ambele sensuri in zona alunecarii de teren de la Oiejdea Pe lotul 2 al autostrazii…

- FOTO VIDEO| CARAMBOL pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea: Mai multe mașini s-au ciocnit CARAMBOL pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea: Mai multe mașini s-au ciocnit Un accident rutier s-a petrecut in cursul dimineții de astazi,…

- VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, se asfalteaza in zona alunecarii de teren de la Oiejdea Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, se asfalteaza in zona alunecarii de teren de la Oiejdea Antreprenorul grec Aktor asfalteaza la alunecarea de teren de la Oiejdea, langa supratraversarea pe care…

- Pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, Lotul 2, constructorul Aktor așteapta aprobarea pentru ridicarea ultimelor umpluturi, la alunecarea de la Oiejdea. Intre timp, au fost montate inclinometre pentru a monitoriza dealul.

- VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, Aktor așteapta aprobarea pentru ridicarea ultimelor umpluturi, la alunecarea de la Oiejdea Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, Aktor așteapta aprobarea pentru ridicarea ultimelor umpluturi, la alunecarea de la Oiejdea Pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda,…