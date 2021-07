VIDEO/ Scene violente în centrul Timișoarei. Mai multe persoane s-au bătut pe o terasă, aruncând cu scaune și sticle Un scandal monstru a avut loc, marți seara, la o terasa din centrul Timișoarei. Mai mulți romi s-au luat la bataie, aruncand cu sticle și scaune. A intervenit de urgența Poliția. Incidentul a avut loc in jurul orei 22.30, mai mulți romi fiind implicați in scandal. Ei au inceput sa arunce cu scaunele de pe […] The post VIDEO/ Scene violente in centrul Timișoarei. Mai multe persoane s-au batut pe o terasa, aruncand cu scaune și sticle appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

