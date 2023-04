VIDEO. Scene șocante la Arad. O şoferiţă a luat pe capota maşinii o femeie cu care se certase pentru un loc de parcare O soferita din Arad este cercetata de politisti dupa ce a luat pe capota masinii o femeie cu care se certase din cauza unui loc de parcare. O femeie, proprietara unui loc de parcare, a avut o disputa cu o alta femeie care a parcat locul ei, iar in urma conflictului prima a fost impinsa […] The post VIDEO. Scene șocante la Arad. O soferita a luat pe capota masinii o femeie cu care se certase pentru un loc de parcare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

